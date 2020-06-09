На суде по MH17 заявили, что осколки в лайнере и телах - от российской ракеты

Место катастрофы MH17 (Фото: EPA)

В теле пилота сбитого над Донбассом Boeing рейса МН17, как и в обломках самого лайнера, были найдены металлические фрагменты "в форме бабочки" - такие, как в российской ракете ЗРК Бук. Об этом сообщил на суде по делу MH17 нидерландский прокурор Тийс Бергер, пишет The Sydney Morning Herald.

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По словам прокурора, в октябре 2014 года полиция Австралии отправилась в Украину для анализа двух демонтированных ракет Бук - M938 и более новой 9M38M1. Чтобы сравнить следы поражения с теми, которые были обнаружены как в обломках самолета, так и в телах жертв трагедии. В результате было обнаружено три уникальных осколочных формы - "плитку", "решетку" и "бабочку".

"В телах экипажа было обнаружено 29 стальных осколков. Один из них имел характерную форму бабочки. Судмедэксперт обнаружил его в теле капитана экипажа", - сказал Бергер.

В кабине самолета нашли еще один осколок в форме бабочки. Это единственные два осколка среди 370 штук, которые собрали на месте трагедии, с такой отличительной формой.

Бергер сказал, что Нидерландский институт судебной экспертизы сравнил фрагменты ракет, собранные после взрыва ракет "Бук" в Украине и в Нидерландах, и обнаружил, что "было больше сходства с типом 9М38М1 (новые российские ракеты, - ред.), чем с 9М38".