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На суде по MH17 заявили, что осколки в лайнере и телах - от российской ракеты

На суде по MH17 заявили, что осколки в лайнере и телах - от российской ракеты - Фото
Место катастрофы MH17 (Фото: EPA)
09.06.2020, 13:42

В теле пилота рейса МН17 нашли осколок, "похожий" на осколок от новой российской ракеты от ЗРК Бук, утверждает прокурор

В теле пилота сбитого над Донбассом Boeing рейса МН17, как и в обломках самого лайнера, были найдены металлические фрагменты "в форме бабочки" - такие, как в российской ракете ЗРК Бук. Об этом сообщил на суде по делу MH17 нидерландский прокурор Тийс Бергер, пишет The Sydney Morning Herald.

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По словам прокурора, в октябре 2014 года полиция Австралии отправилась в Украину для анализа двух демонтированных ракет Бук - M938 и более новой 9M38M1. Чтобы сравнить следы поражения с теми, которые были обнаружены как в обломках самолета, так и в телах жертв трагедии. В результате было обнаружено три уникальных осколочных формы - "плитку", "решетку" и "бабочку".

"В телах экипажа было обнаружено 29 стальных осколков. Один из них имел характерную форму бабочки. Судмедэксперт обнаружил его в теле капитана экипажа", - сказал Бергер.

В кабине самолета нашли еще один осколок в форме бабочки. Это единственные два осколка среди 370 штук, которые собрали на месте трагедии, с такой отличительной формой.

Бергер сказал, что Нидерландский институт судебной экспертизы сравнил фрагменты ракет, собранные после взрыва ракет "Бук" в Украине и в Нидерландах, и обнаружил, что "было больше сходства с типом 9М38М1 (новые российские ракеты, - ред.), чем с 9М38".

  • 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли 298 человек на борту.
  • Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).
  • 19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать.
  • 8 июня 2020 года, в Нидерландах во время второй сессии судебного процесса по делу о сбитом Boeing-777 рейса МН17 судья Хендрик Стинхёйс сказал, что у США есть спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты по самолету, но суд их не получит.
Наталия Софиенко
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boeing 777 MH17 авиакатастрофа МН17 Тийс Бергер
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