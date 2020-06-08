Суд по делу MH17. У США есть снимки запуска ракеты из "Бука", но они их не дадут

Сегодня, 8 июня, в Нидерландах во время второй сессии судебного процесса по делу о сбитом боевиками во временно оккупированном Донбассе Boeing-777 рейса МН17 судья Хендрик Стинхёйс сказал, что у США есть спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты по самолету, но суд их не получит. Об этом сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что суд хотел приобщить к делу эти засекреченные спутниковые снимки и таким образом рассекретить их.
По словам судьи, прокуратура Нидерландов отправила соответствующий запрос в США еще в 2014 году, а в ответ получила меморандум с описанием снимков и технической информацией к ним. Национальный прокурор по борьбе с терроризмом Нидерландов ознакомился с этим меморандумом.
"Прокурор пришел к выводу, что меморандум был поддержан другими источниками, с которыми он ознакомился. Он также попросил, чтобы его выводы были приобщены к досье. Власти США проинформировали, что не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты в дополнение к этому меморандуму", - сказал председательствующий судья.
К материалам дела, по его словам, были приобщены меморандум, предоставленный США, и заключение прокурора Нидерландов по борьбе с терроризмом.
Сообщается, что сегодняшнее заседание суда в Нидерландах длилось семь часов и должно возобновиться утром 9 июня. В ходе заседания преимущественно выступала сторона обвинения, которая рассказала о сложностях в сборе доказательств, и в очередной раз подчеркнула существование доказательств того, что "Бук" находился на территории, подконтрольной поддерживаемым Россией силам.