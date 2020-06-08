Суд по делу MH17. У США есть снимки запуска ракеты из "Бука", но они их не дадут

Заседание суда в Нидерландах по делу о сбитом на Донбассе самолете рейса MH17 (Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN)

Сегодня, 8 июня, в Нидерландах во время второй сессии судебного процесса по делу о сбитом боевиками во временно оккупированном Донбассе Boeing-777 рейса МН17 судья Хендрик Стинхёйс сказал, что у США есть спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты по самолету, но суд их не получит. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что суд хотел приобщить к делу эти засекреченные спутниковые снимки и таким образом рассекретить их.

По словам судьи, прокуратура Нидерландов отправила соответствующий запрос в США еще в 2014 году, а в ответ получила меморандум с описанием снимков и технической информацией к ним. Национальный прокурор по борьбе с терроризмом Нидерландов ознакомился с этим меморандумом.

"Прокурор пришел к выводу, что меморандум был поддержан другими источниками, с которыми он ознакомился. Он также попросил, чтобы его выводы были приобщены к досье. Власти США проинформировали, что не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты в дополнение к этому меморандуму", - сказал председательствующий судья.

К материалам дела, по его словам, были приобщены меморандум, предоставленный США, и заключение прокурора Нидерландов по борьбе с терроризмом.

Сообщается, что сегодняшнее заседание суда в Нидерландах длилось семь часов и должно возобновиться утром 9 июня. В ходе заседания преимущественно выступала сторона обвинения, которая рассказала о сложностях в сборе доказательств, и в очередной раз подчеркнула существование доказательств того, что "Бук" находился на территории, подконтрольной поддерживаемым Россией силам.

17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли 298 человек на борту.

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