На Трампа подали в суд из-за введения пошлин – Bloomberg

Истец заявил, что президент США незаконно ввел пошлины на китайские товары

Дональд Трамп (Фото: Kent Nishimura/EPA)

Юридическая группа New Civil Liberties Alliance, которую финансово поддерживают консерваторы, подала в суд на президента США Дональда Трампа из-за введения им пошлин 2 апреля. Об этом сообщает Bloomberg.

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Истец 3 апреля заявил, что Трамп незаконно ввел пошлины на китайские товары. Он представляет компанию по розничным продажам канцтоваров Simplified, которая утверждает, что подвергнется "серьезному" ущербу из-за "неконституционных" пошлин Трампа против Китая.

Фирма позиционирует себя как бизнес, который принадлежит женщине и продает премиальные календари-планировщики и другие организационные инструменты.

"Используя чрезвычайные полномочия для введения всеобъемлющего тарифа на импорт из Китая, что не предусмотрено законом, президент Трамп злоупотребил этим полномочием, узурпировал право Конгресса контролировать тарифы и нарушил разделение властей, предусмотренное Конституцией", – заявил старший судебный советник истца Эндрю Моррис в заявлении, которое анонсировало иск.

В иске утверждается, что Трамп неправомерно обошел Конгресс, введя пошлины в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года.

Он содержит требование о вынесении судом постановления, которое признает пошлины неконституционными и устанавливает, что они были приняты с нарушением административных правил США.

Иск подали в федеральный суд Флориды. В нем также указаны ответчиками Департамент внутренней безопасности и его высокопоставленные чиновники. Иск может стать первым юридическим обжалованием новых пошлин США, пишет Bloomberg.