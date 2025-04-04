На Трампа подали в суд из-за введения пошлин – Bloomberg
Юридическая группа New Civil Liberties Alliance, которую финансово поддерживают консерваторы, подала в суд на президента США Дональда Трампа из-за введения им пошлин 2 апреля. Об этом сообщает Bloomberg.
Истец 3 апреля заявил, что Трамп незаконно ввел пошлины на китайские товары. Он представляет компанию по розничным продажам канцтоваров Simplified, которая утверждает, что подвергнется "серьезному" ущербу из-за "неконституционных" пошлин Трампа против Китая.
Фирма позиционирует себя как бизнес, который принадлежит женщине и продает премиальные календари-планировщики и другие организационные инструменты.
"Используя чрезвычайные полномочия для введения всеобъемлющего тарифа на импорт из Китая, что не предусмотрено законом, президент Трамп злоупотребил этим полномочием, узурпировал право Конгресса контролировать тарифы и нарушил разделение властей, предусмотренное Конституцией", – заявил старший судебный советник истца Эндрю Моррис в заявлении, которое анонсировало иск.
В иске утверждается, что Трамп неправомерно обошел Конгресс, введя пошлины в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года.
Он содержит требование о вынесении судом постановления, которое признает пошлины неконституционными и устанавливает, что они были приняты с нарушением административных правил США.
Иск подали в федеральный суд Флориды. В нем также указаны ответчиками Департамент внутренней безопасности и его высокопоставленные чиновники. Иск может стать первым юридическим обжалованием новых пошлин США, пишет Bloomberg.
- 27 марта 2025 года Трамп распорядился ввести пошлину в 25% на импорт автомобилей и автозапчастей. Для машин она вступила в силу 3 апреля, а для запчастей должна заработать не позже 3 мая.
- В тот же день он предостерег американских автопроизводителей от повышения цен в ответ на пошлины.
- 31 марта Трамп заявил о возможности введения против России вторичных пошлин на нефть, если она не согласится прекратить огонь в войне против Украины.
- 2 апреля он объявил о введении новых пошлин. В списке стран оказалась Украина, но отсутствуют Россия и Беларусь.
- После этого министр финансов США Бессент заявил, что Россию и Беларусь не затронули пошлины, потому что с ними и так не торгуют из-за санкций.