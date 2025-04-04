На Трампа подали до суду через запровадження мит – Bloomberg

Позивач заявив, що президент США незаконно ввів мита на китайські товари

Дональд Трамп (Фото: Kent Nishimura/EPA)

Юридична група New Civil Liberties Alliance, яку фінансово підтримують консерватори, подала до суду на президента США Дональда Трампа через введення ним мит 2 квітня. Про це повідомляє Bloomberg.

Позивач 3 квітня заявив, що Трамп незаконно запровадив мита на китайські товари. Він представляє компанію з роздрібного продажу канцтоварів Simplified, яка стверджує, що зазнає "серйозної" шкоди від "неконституційних" мит Трампа проти Китаю.

Фірма позиціює себе як бізнес, що належить жінці та продає преміальні календарі-планувальники та інші організаційні інструменти.

"Використовуючи надзвичайні повноваження для запровадження всеосяжного тарифу на імпорт із Китаю, що не передбачено законом, президент Трамп зловжив цим повноваженням, узурпував право Конгресу контролювати тарифи та порушив поділ влади, передбачений Конституцією", – заявив старший судовий радник позивача Ендрю Морріс у заяві, яка анонсувала позов.

У позові стверджується, що Трамп неправомірно обійшов Конгрес, запровадивши мита відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року.

Він містить вимогу про винесення судом постанови, яка визнає мита неконституційними та встановлює, що їх було ухвалено з порушенням адміністративних правил США.

Позов подали до федерального суду Флориди. У ньому також вказані відповідачами Департамент внутрішньої безпеки та його високопосадовці. Позов може стати першим юридичним оскарженням нових мит США, пише Bloomberg.