На учениях НАТО в Швеции и Норвегии для военных снимали "российские коттеджи" – TV2

В Норвежской полиции заявили, что им известно об аренде "российских домов", отметило издание

Обучение НАТО. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Во время учений НАТО шведские и норвежские военные жили в арендованных коттеджах, принадлежащих российской элите. Эти коттеджи расположены посреди военной базы Вооруженных сил Норвегии на севере страны. Об этом говорится в публикации TV2.

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Издание отметило, что 6 апреля шведские и норвежские силы обороны арендовали домики в горном поселке, из которых открывается вид на военно-воздушную базу в Бардуфосси, где регулярно проводятся учения подразделений Норвегии и ее союзников.

По данным издания, владельцы этих коттеджей – российская правящая элита и представители аппарата российского диктатора Владимира Путина. В частности, речь идет о мэре Мурманска Игоре Мораре и политике Викторе Сайгине, который имеет тесные связи с российскими военными.

В поселке говорят, что не знали, что российские владельцы связаны с правящей верхушкой РФ. Между тем в Норвежской полицейской службе безопасности заявили, что им известно об аренде "российских домов", которую заключили с их владельцами Вооруженные силы Норвегии.

"Мы проводили расследование в отношении этих домиков в течение определенного периода времени", – сказал представитель службы безопасности по связям с прессой Эйрик Веум.

Веум не указал никаких деталей, однако отметил, что "существует причина", почему к этому делу привлечено его ведомство.

По его словам, "когда арендодателями являются граждане России, которые могут быть связаны с российским режимом, не имеет значения, кому они сдают дом". Представитель также добавил, что Вооруженные силы и россияне связаны не только через аренду.

Издание отметило, что управление национальной безопасности указывало на эту проблему в течение нескольких лет.

В своей оценке рисков в 2023 году они считают угрозой норвежской национальной безопасности то, что иностранцы могут покупать в Норвегии стратегически расположенную собственность. Доступ к такой собственности может предоставить российским спецслужбам информацию, которую они иначе не смогли бы получить.

18 января главнокомандующий Североатлантическим союзом Каволи заявил, что НАТО начинает наибольшие со времен холодной войны учения, отрабатывая, как американские войска могут усилить европейских союзников в странах, граничащих с Россией, а также на восточном фланге Альянса в случае вспышки конфликта с Россией.

По его словам, около 90 000 военнослужащих должны принять участие в учениях Steadfast Defender 2024, которые продлятся до мая.

4 марта на севере Финляндии, Швеции и Норвегии 4 марта начались масштабные военные учения стран НАТО Nordic Response 24 – продолжались до 15 марта. Они происходили под руководством Норвегии.

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