На учениях НАТО в Швеции и Норвегии для военных снимали "российские коттеджи" – TV2
Во время учений НАТО шведские и норвежские военные жили в арендованных коттеджах, принадлежащих российской элите. Эти коттеджи расположены посреди военной базы Вооруженных сил Норвегии на севере страны. Об этом говорится в публикации TV2.
Издание отметило, что 6 апреля шведские и норвежские силы обороны арендовали домики в горном поселке, из которых открывается вид на военно-воздушную базу в Бардуфосси, где регулярно проводятся учения подразделений Норвегии и ее союзников.
По данным издания, владельцы этих коттеджей – российская правящая элита и представители аппарата российского диктатора Владимира Путина. В частности, речь идет о мэре Мурманска Игоре Мораре и политике Викторе Сайгине, который имеет тесные связи с российскими военными.
В поселке говорят, что не знали, что российские владельцы связаны с правящей верхушкой РФ. Между тем в Норвежской полицейской службе безопасности заявили, что им известно об аренде "российских домов", которую заключили с их владельцами Вооруженные силы Норвегии.
"Мы проводили расследование в отношении этих домиков в течение определенного периода времени", – сказал представитель службы безопасности по связям с прессой Эйрик Веум.
Веум не указал никаких деталей, однако отметил, что "существует причина", почему к этому делу привлечено его ведомство.
По его словам, "когда арендодателями являются граждане России, которые могут быть связаны с российским режимом, не имеет значения, кому они сдают дом". Представитель также добавил, что Вооруженные силы и россияне связаны не только через аренду.
Издание отметило, что управление национальной безопасности указывало на эту проблему в течение нескольких лет.
В своей оценке рисков в 2023 году они считают угрозой норвежской национальной безопасности то, что иностранцы могут покупать в Норвегии стратегически расположенную собственность. Доступ к такой собственности может предоставить российским спецслужбам информацию, которую они иначе не смогли бы получить.
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