Під час навчань НАТО у Швеції та Норвегії для військових орендували "російські котеджі" – TV2

У Норвезькій поліції заявили, що їм відомо про оренду "російських будинків", зазначило видання

Навчання НАТО. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Під час навчань НАТО шведські та норвезькі військові жили в орендованих котеджах, що належать російській еліті. Ці котеджі розташовані посеред військової бази Збройних сил Норвегії на півночі країни. Про це йдеться у публікації TV2.

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Видання зазначило, що 6 квітня, шведські й норвезькі сили оборони орендували будиночки у гірському селищі, з яких відкривається краєвид на військово-повітряну базу в Бардуфоссі, де регулярно проводяться навчання підрозділів Норвегії та її союзників.

За даними видання, власники цих котеджів — російська владна еліта та представники апарату російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, йдеться про мера Мурманська Ігоря Морара та політика Віктора Сайгіна, який має тісні зв'язки з російськими військовими.

У селищі кажуть, що не знали, що російські власники пов’язані з владною верхівкою РФ. Тим часом у Норвезькій поліційній службі безпеки заявили, що їм відомо про оренду "російських будинків", яку уклали з їхніми власниками Збройні сили Норвегії.

"Ми проводили розслідування щодо цих будиночків протягом певного періоду часу", — сказав представник служби безпеки зі зв'язків із пресою Ейрік Веум.

Веум не зазначив ніяких деталей, проте зауважив, що "існує причина", чому до цієї справи залучене його відомство.

За його словами, "коли орендодавцями є громадяни Росії, які можуть бути пов'язані з російським режимом, немає значення, кому вони здають будинок". Представник також додав, що Збройні сили та росіяни пов’язані не лише через оренду.

Видання зазначило, що управління національної безпеки вказувало на цю проблему протягом кількох років.

У своїй оцінці ризиків у 2023 році вони вважають загрозою норвезькій національній безпеці те, що іноземці можуть купувати в Норвегії стратегічно розташовану власність. Доступ до такої власності може надати російським спецслужбам інформацію, якої вони інакше не змогли б отримати.

18 січня головнокомандувач Альянсу Каволі заявив, що НАТО розпочинає найбільші з часів холодної війни навчання, відпрацьовуючи, як американські війська можуть посилити європейських союзників у країнах, що межують з Росією, а також на східному фланзі Альянсу в разі спалаху конфлікту з Росією.

За його словами, близько 90 000 військовослужбовців мають взяти участь у навчаннях Steadfast Defender 2024, які триватимуть до травня.

4 березня на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії розпочалися масштабні військові навчання країн НАТО Nordic Response 24 – тривали до 15 березня. Вони відбувалися під керівництвом Норвегії.

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