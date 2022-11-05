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На востоке у россиян было под 40 попыток прорыва за день и больше сотни убитых: сводка

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2022, 22:20
На востоке у россиян было под 40 попыток прорыва за день и больше сотни убитых: сводка - Фото
Украинский военный, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

За сутки россияне предприняли десятки попыток прорвать оборону ВСУ на восточных участках фронта – в Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях. В результате боев оккупанты потеряли более сотни своих военных убитыми. Об этом сообщается в сводке Восточной группировки войск.

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Самые активные боевые действия идут на Северском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. С начала суток на Донецком направлении россияне 229 раз обстреляли позиции украинских войск. На других направлениях обстрелов было в разы меньше, 10-50.

В Харьковской области россияне 11 раз за день пытались штурмовать, но безуспешно. Для атаки украинских подразделений армия РФ использовала танки, минометы и автоматические станковые гранатометы.

В Луганской области оккупационные войска семь раз пытались прорвать линию обороны – успехов не было. На этом направлении враг активно применял танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении войска РФ активно применяли авиацию и 20 раз за день пытались продвинуться вглубь обороны украинских сил, однако все попытки наступления захлебнулись. На этом направлении враг применял танки, БПЛА и другую тяжелую технику.

На Запорожском направлении враг тоже не оставлял попыток перейти к наступлению, однако потерпел неудачу и отошел.

Также в Восточной группировке рассказали о потерях армии РФ в течение суток:

- личного состава – 124 человека;
- танков – 4;
- ББМ – 4;
- БПЛА – 3;
- автомобильной техники – 6.

  • С 1 ноября россияне атакуют на трех направлениях в Донецкой области: Бахмутском, Авдеевской и Новопавловском.
  • Самые тяжелые бои продолжаются в районе Бахмута, Соледара и Авдеевки.

Смотрите также: "Работает десант". ВСУ показали видео боя в Луганской области

Оксана Житнюк
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Донецкая область война луганская область харьковская область потери восток
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