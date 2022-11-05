Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады показали видео боя в Луганской области.

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"Работает десант! Сечеславцы уверенно уничтожают рашистских оккупантов, они делают все возможное и невозможное, чтобы защитить Украину", – сообщают десантники.

В 25-й бригаде показали видео боя в Луганской области, в ходе которого был успешно нанесен удар по вражескому танку.

9 октября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назвал семь освобожденных от оккупантов населенных пунктов Сватовского района Луганской области. Там ВСУ уже закончили стабилизационные мероприятия.

24 октября Генштаб сообщил, что ВСУ вытеснили врага из населенных пунктов Мясожаровка, Кармазиновка, Невское Луганской области и Новосадовое Донецкой области. Таким образом силы обороны сдвинули на востоке линию фронта в сторону Сватово и Кременной Луганской области.

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Оксана Житнюк

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