Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады показали видео боя в Луганской области.
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"Работает десант! Сечеславцы уверенно уничтожают рашистских оккупантов, они делают все возможное и невозможное, чтобы защитить Украину", – сообщают десантники.
В 25-й бригаде показали видео боя в Луганской области, в ходе которого был успешно нанесен удар по вражескому танку.
- 9 октября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назвал семь освобожденных от оккупантов населенных пунктов Сватовского района Луганской области. Там ВСУ уже закончили стабилизационные мероприятия.
- 24 октября Генштаб сообщил, что ВСУ вытеснили врага из населенных пунктов Мясожаровка, Кармазиновка, Невское Луганской области и Новосадовое Донецкой области. Таким образом силы обороны сдвинули на востоке линию фронта в сторону Сватово и Кременной Луганской области.
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