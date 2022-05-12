На востоке ВСУ уничтожили российский склад с боеприпасами и 250 оккупантов

Сегодня, 11 мая, российские оккупационные войска совершили пять атак на ВСУ. Украинские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов и ликвидировали личный состав оккупантов. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка Восток.

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Уточняется, что наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники захватчиков. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами и наблюдательный пост.

Потери врага составляют:

→ личного состава – до 250 человек;

→ танков – 6;

→ БМП – 1;

→ БТР – 2;

→ ББМ – 2;

→ АТТ – 7;

В ночь на 10 мая российские оккупанты обстреляли окраины Николаева из реактивных систем залпового огня "Ураган".

Также сегодня в городах Сумской области прогремело несколько сильных взрывов. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, призвав жителей не покидать убежищ.

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Яна Катасонова

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