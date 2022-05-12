На востоке ВСУ уничтожили российский склад с боеприпасами и 250 оккупантов
12.05.2022, 00:06
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Сегодня, 11 мая, российские оккупационные войска совершили пять атак на ВСУ. Украинские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов и ликвидировали личный состав оккупантов. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка Восток.
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Уточняется, что наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники захватчиков. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами и наблюдательный пост.
Потери врага составляют:
→ личного состава – до 250 человек;
→ танков – 6;
→ БМП – 1;
→ БТР – 2;
→ ББМ – 2;
→ АТТ – 7;
- В ночь на 10 мая российские оккупанты обстреляли окраины Николаева из реактивных систем залпового огня "Ураган".
- Также сегодня в городах Сумской области прогремело несколько сильных взрывов. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, призвав жителей не покидать убежищ.
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