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На востоке ВСУ уничтожили российский склад с боеприпасами и 250 оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 00:06
На востоке ВСУ уничтожили российский склад с боеприпасами и 250 оккупантов - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 11 мая, российские оккупационные войска совершили пять атак на ВСУ. Украинские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов и ликвидировали личный состав оккупантов. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка Восток.

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Уточняется, что наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники захватчиков. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами и наблюдательный пост.

Потери врага составляют:

→ личного состава – до 250 человек;

→ танков – 6;

→ БМП – 1;

→ БТР – 2;

→ ББМ – 2;

→ АТТ – 7;

  • В ночь на 10 мая российские оккупанты обстреляли окраины Николаева из реактивных систем залпового огня "Ураган". 
  • Также сегодня в городах Сумской области прогремело несколько сильных взрывов. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, призвав жителей не покидать убежищ.

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Яна Катасонова
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