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На войне погиб львовский режиссер Василий Яворский, соавтор проекта "История Героя"

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 11:23
На войне погиб львовский режиссер Василий Яворский, соавтор проекта
Василий Яворский (Скриншот видео)

На войне погиб львовский режиссер Василий Яворский, он был соавтором проекта "История Героя". Об этом поздно вечером 23 октября сообщил ТРК "Первый Западный".

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"Трагическое известие с фронта – наш коллега, режиссер Василий Яворский погиб как военный, боец ​​за справедливость и Герой!" — говорится в сообщении.

Яворский с 2021 года служил в составе 103 бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. С февраля он защищал восточное направление фронта.

Василий Яворский много лет работал режиссером, сотрудничал со многими известными телеканалами. Он соавтор проекта "История Героя" – снимал документальные фильмы о погибших героях ВСУ.

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Наталія Медведєва
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