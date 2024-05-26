На выборах в Литве лидирует действующий президент Науседа – более 70%

Гитанас Науседа (Фото: VALDA KALNINA/EPA)

В Литве во втором туре президентских выборов лидирует действующий глава государства Гитанас Науседа, сообщила Главная избирательная комиссия страны.

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По состоянию на 22:30 у Науседи 76,36%. Его оппонентка, действующая премьер-министр Ингрида Шимоните, получает 22,10%.

Пока явка составила 48,66%.

В настоящее время получены данные из 1723 избирательных участков (всего 1895).

В прошлый раз Науседу избрали на пост президента в 2019 году: тогда во второй тур он тоже вышел с Шимоните. В результате – 66,72% и 33,28% соответственно.

Оба кандидата поддерживают Украину.

Литва – парламентская республика с некоторыми элементами полупрезидентской (смешанной). В частности, президент определяет направление внешней политики и проводит ее вместе с правительством, а также представляет кандидатуру премьер-министра, которую должен согласовать сейм (парламент).

Литва последовательно поддерживает Украину – общий объем помощи составляет 610 млн евро. 11 апреля Литва объявила о новом пакете помощи Украине с антидроновыми ружьями и генераторами.

В начале мая Литва вместе с другими странами Балтии призвали Евросоюз начать переговоры с Украиной о вступлении в блок.

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