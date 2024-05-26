На виборах у Литві лідирує чинний президент Науседа – понад 70%

Ґітанас Науседа (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

У Литві у другому турі президентських виборів лідирує чинний очільник держави Ґітанас Науседа, повідомила Головна виборча комісія країни.

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Станом на 22:30 у Науседи 76,36%. Його опонентка, чинна прем'єр-міністерка Інґріда Шимоніте, отримує 22,10%.

Поки що явка склала 48,66%.

Наразі отримано дані з 1723 виборчих дільниць (всього 1895).

Минулого разу Науседу обрали на пост президента у 2019 році: тоді у другий тур він теж вийшов з Шимоніте. У результаті - 66,72% та 33,28% відповідно.

Обидва кандидати підтримують.

Литва — парламентська республіка з деякими елементами напівпрезидентської (змішаної). Зокрема, президент визначає напрям зовнішньої політики й провадить її разом з урядом, а також представляє кандидатуру прем'єр-міністра, яку має погодити сейм (парламент).

Литва послідовно підтримує Україну – загальний обсяг допомоги складає 610 млн євро. 11 квітня Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні з антидроновими рушницями та генераторами.

На початку травня Литва разом з іншими країнами Балтії закликали Євросоюз розпочати переговори з Україною щодо вступу в блок.

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Литва — парламентська республіка з деякими елементами напівпрезидентської (змішаної). Зокрема, президент визначає напрям зовнішньої політики й провадить її разом з урядом, а також представляє кандидатуру прем'єр-міністра, яку має погодити сейм (парламент).