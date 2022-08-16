На юге авиация врага провела 14 атак, пытались штурмовать и на земле – ОК "Юг"

15 августа на южном направлении авиация российских оккупантов провела 14 атак, враги пытались штурмовать и на земле. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, в течение дня при поддержке артиллерий и авиации оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение и штурмовали в направлении Новогригоровки и Белогорки. Успеха не имели.

Российская авиация провела 14 атак по позициям украинских военных. Все они оказались безрезультатными, сообщили в ОК "Юг".

Авиация Вооруженных Сил Украины поразила два опорных пункта и два района сосредоточения вооружения и техники врагов в Новопетровке и Максимовке.

Ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 23 оккупантов, 152-мм пушку-гаубицу, семь единиц бронированной и автомобильной техники.

В Сухом Ставке уничтожили вражеский пункт снабжения боеприпасами.

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Наталия Медведева

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