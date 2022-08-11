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На юге авиация ВСУ нанесла шесть ударов по оккупантам, ОК "Юг" перечислило места попаданий

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 02:40
На юге авиация ВСУ нанесла шесть ударов по оккупантам, ОК
Фото: ВС ВСУ

10 августа на южном направлении авиация Вооруженных Сил Украины нанесла шесть ударов по российским оккупантам. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Дважды работала штурмовая авиация по опорному пункту и скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе.

Дважды бомбардировщики атаковали два склада боеприпасов россиян и еще одно скопление техники в Баштанском районе.

Дважды вертолеты поразили опорный пункт и скопление живой силы, вооружения и техники вражеских войск.

В Николаевском районе  зенитно-ракетное подразделение ВСУ сбило беспилотник-разведчик "Элерон-3".

За сутки на юге в результате работы ракетно-артиллерийских подразделений подтвержденные потери российских оккупантов составили: 41 военный, три гаубицы "Мста-Б", семь единиц бронированной и автомобильной техники.

В районе Новокаменки ВСУ нанесли огневой удар по командному пункту 126-ой отдельной бригады береговой охраны береговых войск ВМФ РФ.

У Красного Маяка уничтожен пункт управления 49-я вражеской армии.

В Ищенке поражен командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 76-й десантно-штурмовой дивизии, а в районе Барвинка – склад боеприпасов.

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Наталия Медведева
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потери врага
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