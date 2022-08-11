На юге авиация ВСУ нанесла шесть ударов по оккупантам, ОК "Юг" перечислило места попаданий

10 августа на южном направлении авиация Вооруженных Сил Украины нанесла шесть ударов по российским оккупантам. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Дважды работала штурмовая авиация по опорному пункту и скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе.

Дважды бомбардировщики атаковали два склада боеприпасов россиян и еще одно скопление техники в Баштанском районе.

Дважды вертолеты поразили опорный пункт и скопление живой силы, вооружения и техники вражеских войск.

В Николаевском районе зенитно-ракетное подразделение ВСУ сбило беспилотник-разведчик "Элерон-3".

За сутки на юге в результате работы ракетно-артиллерийских подразделений подтвержденные потери российских оккупантов составили: 41 военный, три гаубицы "Мста-Б", семь единиц бронированной и автомобильной техники.

В районе Новокаменки ВСУ нанесли огневой удар по командному пункту 126-ой отдельной бригады береговой охраны береговых войск ВМФ РФ.

У Красного Маяка уничтожен пункт управления 49-я вражеской армии.

В Ищенке поражен командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 76-й десантно-штурмовой дивизии, а в районе Барвинка – склад боеприпасов.

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Наталия Медведева

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