На юге оккупантов четыре раза атаковали вертолеты, штурмовики и истребитель – ВСУ

18 июня на южном направлении Вооруженные Силы Украины осуществили четыре воздушные атаки по позициям российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией в рамках выполнения огневых задач совершено четыре воздушные атаки", говорится в сообщении.

В частности, тройка вертолетов ударила по скоплению врага в районе Херсона, штурмовики атаковали скопление живой вражеской силы и техники в районе Давыдова Брода и Снегиревки, а истребитель отработал по складу боеприпасов в Белозерской громаде Херсонской области.

Общие подтвержденные потери российских оккупантов: 28 военных, танк Т-62, радиолокационная станция, топливозаправщик и другая автомобильная техника. Окончательные потери – уточняются.

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Наталия Медведева

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