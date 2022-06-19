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На юге оккупантов четыре раза атаковали вертолеты, штурмовики и истребитель – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 03:59
На юге оккупантов четыре раза атаковали вертолеты, штурмовики и истребитель – ВСУ - Фото
Украинский самолет Су-24 (Фото: EPA)

18 июня на южном направлении Вооруженные Силы Украины осуществили четыре воздушные атаки по позициям российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией в рамках выполнения огневых задач совершено четыре воздушные атаки", говорится в сообщении.

В частности, тройка вертолетов ударила по скоплению врага в районе Херсона, штурмовики атаковали скопление живой вражеской силы и техники в районе Давыдова Брода и Снегиревки, а истребитель отработал по складу боеприпасов в Белозерской громаде Херсонской области.

Общие подтвержденные потери российских оккупантов: 28 военных, танк Т-62, радиолокационная станция, топливозаправщик и другая автомобильная техника. Окончательные потери – уточняются.

Читайте также: ВСУ уничтожили сегодня на востоке два склада с боеприпасами и 87 оккупантов

Наталия Медведева
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потери врага
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