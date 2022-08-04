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На юге оккупанты штурмовали на бронетехнике по двум направлениям, но отступили – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 02:27
На юге оккупанты штурмовали на бронетехнике по двум направлениям, но отступили – ОК
Украинские военные (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

3 августа на южном направлении российские оккупанты безуспешно пытались штурмовать по двум направлениям. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, мобилизовав силы до роты и бронированную технику, российские военные пытались вести штурмовые действия по двум направлениям: Белогорка – Андреевка и Сухой Ставок – Белая Криница. Попытки штурма не увенчались успехом, враги отступили.

В ОК "Юг" сообщили, что на Криворожском направлении противник наращивает состав своей группировки за счет перекидывания подразделений 35 армии Восточного военного округа.

Дважды пары самолетов вражеской штурмовой авиации Су-25 атаковали населенные пункты Бериславского района. Вертолетные пары оккупантов пять раз атаковали позиции украинских военных. "Потерь нет", – сообщили в ОК "Юг".

Авиация ВСУ нанесла два удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдино.

В результате работы ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ уничтожены: 31 оккупант, танк Т-72, ​​гаубицы "Гвоздика" и "Мста-Б", два миномета, три единицы бронированной и автомобильной техники и один беспилотник-разведчик.

Читайте также: Оккупанты вели наступательные действия на трех направлениях, везде остановлены – Генштаб

Наталия Медведева
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потери врага
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