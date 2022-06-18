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На юге украинские военные выполнили 120 огневых задач за сутки – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 03:07
На юге украинские военные выполнили 120 огневых задач за сутки – ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

17 июня на южном направлении Вооруженные Силы Украины выполнили 120 огневых задач по российским оккупантам. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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"Нашими силами, в том числе ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 120 огневых задач. Также по противнику нанесено два авиационных удара", – говорится в сообщении.

Подтвержденные потери российских оккупантов на южном направлении составили – 57 военных и 18 единиц техники, среди которых:

- танк Т-72;

- тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Буратино";

- гаубица "Мста-Б";

- самоходная пушка "Гиацинт";

- 3 многоцелевых бронированных тягача;

- 9 единиц автомобильной и бронированной техники.

Также уничтожен очередной полевой склад боеприпасов.

Остальные потери уточняются.

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Наталия Медведева
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потери врага
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