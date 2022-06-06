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На юге уничтожено три склада боеприпасов, много техники и живой силы оккупантов – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 02:02
На юге уничтожено три склада боеприпасов, много техники и живой силы оккупантов – ВСУ - Фото
Иллюстративное фото: ВСУ

5 июня на южном направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили три склада боеприпасов, много техники и живой силы оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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"В течение дня по нашим позициям врагом нанесен авиационный удар вертолетами Ка-52. В ответ по вражеским подразделениям нашей авиацией нанесено три поражения", – говорится в сообщении.

За сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на южном направлении уничтожили 59 россиян, танк и шесть других бронированных машин, зенитно-ракетный комплекс "Тор М1", реактивную систему залпового огня, самоходную гаубицу "Гвоздика".

"Также в трех разных населенных пунктах Херсонской области уничтожены три полевых склада боеприпасов", – сообщили в ОК Юг.

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Наталия Медведева
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