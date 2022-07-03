На юге ВСУ нанесли пять авиаударов по врагу, уничтожили САУ "Мста-С" и около 30 оккупантов

2 июля на южном направлении Вооруженные Силы Украины нанесли пять авиаударов по российским оккупантам. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Самолеты и вертолеты ВСУ нанесли пять ударов по двум складам боеприпасов и пяти очагам скопления вражеской силы в районах Пятихаток, Высокополья, Дудчан и Центрального.

Подтвержденные потери российских оккупантов на юге составили: 29 военных, самоходная гаубица "Мста-С", две самоходных крупнокалиберных пушки "Пион", еще шесть единиц бронированной техники.

В Николаевской области уничтожено три российских беспилотника-разведчика.

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Наталия Медведева

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