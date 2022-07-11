На юге ВСУ уничтожили 38 оккупантов, четыре гаубицы "Мста-Б" и два склада боеприпасов
10 июля на южном направлении Вооруженные Силы Украины наносили удары по российским войскам, враг понес потери в живой силе и технике. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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Как отмечается, пара штурмовиков Воздушных сил ВСУ ударила по скоплению противника в Херсонской области. В результате были поражены командно-наблюдательный пункт российской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт Росгвардии, который накануне тоже был атакован.
На юге за сутки подтвержденные потери российских оккупантов составляют: 38 военных, 10 единиц техники, среди которых четыре гаубицы "Мста-Б", переносной зенитно-ракетный комплекс и пять единиц автотехники.
Уничтожены два склада боеприпасов в Херсонской области.
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