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На юге ВСУ уничтожили 38 оккупантов, четыре гаубицы "Мста-Б" и два склада боеприпасов

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 02:50
На юге ВСУ уничтожили 38 оккупантов, четыре гаубицы
Фото: Генштаб ВСУ

10 июля на южном направлении Вооруженные Силы Украины наносили удары по российским войскам, враг понес потери в живой силе и технике. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, пара штурмовиков Воздушных сил ВСУ ударила по скоплению противника в Херсонской области. В результате были поражены командно-наблюдательный пункт российской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт Росгвардии, который накануне тоже был атакован.

На юге за сутки подтвержденные потери российских оккупантов составляют: 38 военных, 10 единиц техники, среди которых четыре гаубицы "Мста-Б", переносной зенитно-ракетный комплекс и пять единиц автотехники.

Уничтожены два склада боеприпасов в Херсонской области.

Читайте также: Оккупанты снизили интенсивность атак и переключились на обстрелы мирных городов – Генштаб

Наталия Медведева
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потери врага
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