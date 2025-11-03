В Закарпатье устанавливают бетонные блоки на границе, чтобы помешать прорыву авто – ГПСУ
В Закарпатье вблизи границы установили бетонные блоки, чтобы предотвратить попытки прорваться через границу. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, попытки прорваться на авто через границу – не единичны.
"Довольно часто отдельные граждане, либо находясь в пунктах пропуска, либо еще на подъезде к ним, пытаются прорваться через границу, повреждая шлагбаумы", – рассказал Демченко.
Именно поэтому ГПСУ вместе с органами, которые отвечают за обустройство пунктов пропуска, постоянно работает над установлением ограничителей скорости, "блокираторов" и других конструкций, чтобы исключать прорывы через границу.
В Закарпатской области пограничный отряд обратился к местной областной военной администрации, чтобы на дороге установить дополнительные средства, чтобы заставить авто уменьшать скорость.
Относительно действий пограничников в случаях, когда авто пытается прорваться через границу, то Демченко объяснил, что они могут применять оружие. Но только в случае, когда событие угрожает их жизни.
"В первую очередь в пунктах пропуска применяются средства ограничения скорости или средства, которые бы повредили колеса авто, заблокировав его и лишив возможности двигаться дальше", – сообщил представитель ГПСУ.
По его словам, меры безопасности начали усиливать после инцидента 30 октября, когда авто с дезертиром на большой скорости пересекло пункт пропуска и незаконно выехало из Украины в Венгрию, сломав шлагбаумы с обеих сторон. По данным полиции, он также пытался наехать на пограничника, у мужчины зафиксировали травмы.
- 29 октября газета The Telegraph со ссылкой на данные польских пограничников сообщила, что из Украины за два месяца выехали почти 100 000 человек в возрасте 18-22 лет.
- В ГПСУ впоследствии сообщили, что это небольшая часть от общего потока лиц, выезжающих из Украины. В основном за границу едут именно женщины, дети и пожилые люди.
