В Закарпатье устанавливают бетонные блоки на границе, чтобы помешать прорыву авто – ГПСУ

В ГПСУ сообщили, что попытки прорваться на авто через границу не единичны, а случаются часто

Андрей Демченко (Фото: МВД)

В Закарпатье вблизи границы установили бетонные блоки, чтобы предотвратить попытки прорваться через границу. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, попытки прорваться на авто через границу – не единичны.

"Довольно часто отдельные граждане, либо находясь в пунктах пропуска, либо еще на подъезде к ним, пытаются прорваться через границу, повреждая шлагбаумы", – рассказал Демченко.

Именно поэтому ГПСУ вместе с органами, которые отвечают за обустройство пунктов пропуска, постоянно работает над установлением ограничителей скорости, "блокираторов" и других конструкций, чтобы исключать прорывы через границу.

В Закарпатской области пограничный отряд обратился к местной областной военной администрации, чтобы на дороге установить дополнительные средства, чтобы заставить авто уменьшать скорость.

Относительно действий пограничников в случаях, когда авто пытается прорваться через границу, то Демченко объяснил, что они могут применять оружие. Но только в случае, когда событие угрожает их жизни.

"В первую очередь в пунктах пропуска применяются средства ограничения скорости или средства, которые бы повредили колеса авто, заблокировав его и лишив возможности двигаться дальше", – сообщил представитель ГПСУ.

По его словам, меры безопасности начали усиливать после инцидента 30 октября, когда авто с дезертиром на большой скорости пересекло пункт пропуска и незаконно выехало из Украины в Венгрию, сломав шлагбаумы с обеих сторон. По данным полиции, он также пытался наехать на пограничника, у мужчины зафиксировали травмы.