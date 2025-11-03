На Закарпатті встановлюють бетонні блоки на кордоні, щоб завадити прориву авто – ДПСУ
На Закарпатті поблизу кордону встановили бетонні блоки, щоб запобігти спробам прорватися через кордон. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
За його словами, спроби прорватися на авто через кордон – не поодинокі.
"Досить часто окремі громадяни, або перебуваючи в пунктах пропуску, або ще на під'їзді до них, намагаються прорватися через кордон, пошкоджуючи шлагбауми", – розповів Демченко.
Саме тому ДПСУ разом з органами, які відповідають за облаштування пунктів пропуску, постійно працює над встановленням обмежувачів швидкості, "блокираторів" та інших конструкцій, щоб унеможливлювати прориви через кордон.
У Закарпатській області прикордонний загін звернувся до місцевої обласної військової адміністрації, щоб на дорозі встановити додаткові засоби, аби змусити авто зменшувати швидкість.
Щодо дій прикордонників у випадках, коли авто намагається прорватися через кордон, то Демченко пояснив, що вони можуть застосовувати зброю. Але лише у випадку, коли подія загрожує їхньому життю.
"Насамперед у пунктах пропуску застосовуються засоби обмеження швидкості або засоби, які б пошкодили колеса авто, заблокувавши його та позбавивши можливості рухатися далі", – повідомив речник ДПСУ.
За його словами, заходи безпеки почали посилювати після інциденту 30 жовтня, коли авто з дезертиром на великій швидкості перетнуло пункт пропуску та незаконно виїхало з України до Угорщини, зламавши шлагбауми по обидва боки. За даними поліції, він також намагався наїхати на прикордонника, у чоловіка зафіксували травми.
- 29 жовтня газета The Telegraph із посиланням на дані польських прикордонників повідомила, що з України за два місяці виїхали майже 100 000 чоловіків віком 18-22 роки.
- У ДПСУ згодом повідомили, що це невелика частка від загального потоку осіб, які виїжджають з України. Здебільшого за кордон їдуть саме жінки, діти та люди похилого віку.
