На Закарпатті встановлюють бетонні блоки на кордоні, щоб завадити прориву авто – ДПСУ

У ДПСУ повідомили, що спроби прорватися на авто через кордон не поодинокі, а трапляються часто

Андрій Демченко (Фото: МВС)

На Закарпатті поблизу кордону встановили бетонні блоки, щоб запобігти спробам прорватися через кордон. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, спроби прорватися на авто через кордон – не поодинокі.

"Досить часто окремі громадяни, або перебуваючи в пунктах пропуску, або ще на під'їзді до них, намагаються прорватися через кордон, пошкоджуючи шлагбауми", – розповів Демченко.

Саме тому ДПСУ разом з органами, які відповідають за облаштування пунктів пропуску, постійно працює над встановленням обмежувачів швидкості, "блокираторів" та інших конструкцій, щоб унеможливлювати прориви через кордон.

У Закарпатській області прикордонний загін звернувся до місцевої обласної військової адміністрації, щоб на дорозі встановити додаткові засоби, аби змусити авто зменшувати швидкість.

Щодо дій прикордонників у випадках, коли авто намагається прорватися через кордон, то Демченко пояснив, що вони можуть застосовувати зброю. Але лише у випадку, коли подія загрожує їхньому життю.

"Насамперед у пунктах пропуску застосовуються засоби обмеження швидкості або засоби, які б пошкодили колеса авто, заблокувавши його та позбавивши можливості рухатися далі", – повідомив речник ДПСУ.

За його словами, заходи безпеки почали посилювати після інциденту 30 жовтня, коли авто з дезертиром на великій швидкості перетнуло пункт пропуску та незаконно виїхало з України до Угорщини, зламавши шлагбауми по обидва боки. За даними поліції, він також намагався наїхати на прикордонника, у чоловіка зафіксували травми.