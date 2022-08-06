На Запорожской АЭС отключили четвертый энергоблок после обстрела россиян — глава ОВА

Запорожская атомная электростанция отключила четвертый энергоблок после обстрела российских оккупантов вечером 5 августа. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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По его словам, вражеский обстрел пришелся на магистраль, по которой транспортируют водород на Запорожскую АЭС, в результате чего возник пожар.

Пострадавших в результате обстрела нет. Были также повреждены линии электропередач четвертого энергоблока станции, который атомщики были вынуждены отключить от энергосистемы и перевести в резерв.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал происходящее на станции ядерным терроризмом со стороны России и заявил, что вся ядерная отрасль РФ должна оказаться под санкциями, и в очередной раз призвал признать Россию государством-спонсором терроризма.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 21 июля Энергоатом сообщил, что оккупанты завели тяжелую технику в машинный зал энергоблока.

23 июля гендиректор МАГАТЭ заявил об угрозе тяжелой ядерной аварии на АЭС.

Британская разведка сообщает, что РФ использует АЭС для размещения своих войск, надеясь, что там их не будут атаковать.

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Дмитрий Гриниченко

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