На Запорожской АЭС отключили четвертый энергоблок после обстрела россиян — глава ОВА
Запорожская атомная электростанция отключила четвертый энергоблок после обстрела российских оккупантов вечером 5 августа. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
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По его словам, вражеский обстрел пришелся на магистраль, по которой транспортируют водород на Запорожскую АЭС, в результате чего возник пожар.
Пострадавших в результате обстрела нет. Были также повреждены линии электропередач четвертого энергоблока станции, который атомщики были вынуждены отключить от энергосистемы и перевести в резерв.
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал происходящее на станции ядерным терроризмом со стороны России и заявил, что вся ядерная отрасль РФ должна оказаться под санкциями, и в очередной раз призвал признать Россию государством-спонсором терроризма.
- 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 21 июля Энергоатом сообщил, что оккупанты завели тяжелую технику в машинный зал энергоблока.
- 23 июля гендиректор МАГАТЭ заявил об угрозе тяжелой ядерной аварии на АЭС.
- Британская разведка сообщает, что РФ использует АЭС для размещения своих войск, надеясь, что там их не будут атаковать.
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