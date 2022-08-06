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На Запорожской АЭС отключили четвертый энергоблок после обстрела россиян — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 10:08
На Запорожской АЭС отключили четвертый энергоблок после обстрела россиян — глава ОВА - Фото
Четвертый энергоблок Запорожской АЭС (Фото: Андрей Ермак/Telegram)

Запорожская атомная электростанция отключила четвертый энергоблок после обстрела российских оккупантов вечером 5 августа. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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По его словам, вражеский обстрел пришелся на магистраль, по которой транспортируют водород на Запорожскую АЭС, в результате чего возник пожар.

Пострадавших в результате обстрела нет. Были также повреждены линии электропередач четвертого энергоблока станции, который атомщики были вынуждены отключить от энергосистемы и перевести в резерв. 

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал происходящее на станции ядерным терроризмом со стороны России и заявил, что вся ядерная отрасль РФ должна оказаться под санкциями, и в очередной раз призвал признать Россию государством-спонсором терроризма. 

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 21 июля Энергоатом сообщил, что оккупанты завели тяжелую технику в машинный зал энергоблока.
  • 23 июля гендиректор МАГАТЭ заявил об угрозе тяжелой ядерной аварии на АЭС.
  • Британская разведка сообщает, что РФ использует АЭС для размещения своих войск, надеясь, что там их не будут атаковать.

Смотрите также: The Insider: Оккупанты что-то завезли на ЗАЭС, возможно, заминировали энергоблоки – видео

Дмитрий Гриниченко
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война обстрелы Энергодар Запорожская АЭС
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