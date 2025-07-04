На Запорожской АЭС снова произошел полный блэкаут из-за российской атаки
В результате российской атаки на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции произошел очередной полный блэкаут. Об этом сообщила государственная компания "Энергоатом".
В результате воздушного удара оккупантов была повреждена последняя линия электропередачи, через которую АЭС получала питание от энергосистемы Украины.
В результате полного отключения электроэнергии станция перешла на питание собственных нужд от дизель-генераторов – это серьезное нарушение условий нормальной эксплуатации станции и угрожает развитием аварии, подчеркнули в Энергоатоме.
"Рашисты продолжают создавать угрозу ядерной и радиационной безопасности крупнейшего атомного объекта Европы. Их безответственные действия могут иметь катастрофические последствия для всего мира. ЗАЭС необходимо как можно скорее вернуть под контроль ее легитимного оператора – Энергоатома. Только так можно предотвратить радиационную и ядерную катастрофу", – резюмировали в госкомпании.
- После оккупации в 2022 году ЗАЭС прекратила работу и перешла в состояние "холодной остановки". Захватчики регулярно прибегали к провокациям в отношении объекта.
- В конце мая 2025 года организация Greenpeace сообщила, что россияне строят на оккупированных украинских территориях новую электролинию для перезапуска станции. Однако Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружило признаков подготовки к этому.
- В начале июня захватчики начали строить плавучую насосную станцию для перезапуска АЭС. Тем временем на заседании Совета управляющих МАГАТЭ 48 стран осудили продолжение российского контроля над станцией и выступили против любых попыток перезапуска реакторов под оккупацией.