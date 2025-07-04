На Запорожской АЭС снова произошел полный блэкаут из-за российской атаки

Станция перешла на питание от дизель-генераторов – это серьезное нарушение условий нормальной эксплуатации и угрожает развитием аварии

Запорожская АЭС (Фото: станция)

В результате российской атаки на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции произошел очередной полный блэкаут. Об этом сообщила государственная компания "Энергоатом".

В результате воздушного удара оккупантов была повреждена последняя линия электропередачи, через которую АЭС получала питание от энергосистемы Украины.

В результате полного отключения электроэнергии станция перешла на питание собственных нужд от дизель-генераторов – это серьезное нарушение условий нормальной эксплуатации станции и угрожает развитием аварии, подчеркнули в Энергоатоме.

"Рашисты продолжают создавать угрозу ядерной и радиационной безопасности крупнейшего атомного объекта Европы. Их безответственные действия могут иметь катастрофические последствия для всего мира. ЗАЭС необходимо как можно скорее вернуть под контроль ее легитимного оператора – Энергоатома. Только так можно предотвратить радиационную и ядерную катастрофу", – резюмировали в госкомпании.