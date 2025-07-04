На Запорізькій АЕС знову стався повний блекаут через російську атаку
Через російську атаку стався черговий повний блекаут на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомила державна компанія "Енергоатом".
Унаслідок повітряного удару окупантів була пошкоджена остання лінія електропередання, через яку АЕС отримувала живлення від енергосистеми України.
Внаслідок повного блекауту, станція перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів – це тяжке порушення умов нормальної експлуатації станції та загрожує розвитком аварії, наголосили в Енергоатомі.
"Рашисти продовжують створювати загрозу ядерній та радіаційній безпеці найбільшого атомного об'єкта Європи. Їхні безвідповідальні дії можуть мати катастрофічні наслідки для всього світу. ЗАЕС необхідно якнайшвидше повернути під контроль її легітимного оператора – Енергоатома. Лише так можна запобігти радіаційній та ядерній катастрофі", – підсумували у держкомпанії.
- Після окупації у 2022-му ЗАЕС перестала працювати та перейшла у стан "холодного зупину". Загарбники регулярно вдавалися до провокацій щодо об'єкта.
- Наприкінці травня 2025-го організація Greenpeace повідомила, що росіяни будують на окупованих українських територіях нову електролінію для перезапуску станції. Проте Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) не побачила ознак підготовки до цього.
- На початку червня загарбники почали будувати плавучу насосну станцію для перезапуску АЕС. Тим часом на засіданні Ради керівників МАГАТЕ 48 країн засудили продовження російського контролю над станцією та виступили проти будь-яких спроб перезапуску реакторів під окупацією.