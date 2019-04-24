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24.04.2019, 18:58

НАБУ не направляло в САП подозрение против Кононенко

НАБУ не направляло в САП подозрение против Кононенко - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Холодницкий сказал, что произошла утечка из НАБУ, но проект подозрения по соратнику президента сегодня не направлялся

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Национальное антикоррупционное бюро не направляло в Специализированную антикоррупционную прокуратуру подозрение против соратника президента и замглавы парламентской фракции БПП Игоря Кононенко. Об этом сообщил в комментарии журналистам глава САП Назар Холодницкий, передает корреспондент LIGA.net.

Холодницкий отметил, что были подозрения по другим фигурантам и прокуроры отправили их на доработку. "Делать анонсы в эфире, как это сейчас было, очередная утечка из НАБУ, это неправильно. Проекты подозрений ни Кононенко, ни Суркису от 24 апреля не направлялись", - сказал он.

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Ранее сегодня СМИ сообщали, что Кононенко ждут на допрос в НАБУ по делу о схеме вывода сотен миллионов гривень из украинских облэнерго.

До этого - журналисты программы Схемы обнародовали аудио телефонных разговоров с участием якобы Кононенко, братьев Суркисов (Григория и Игоря) , нардепа Игоря Котвицкого и экс-главы правления компании Енергомережа Дмитрия Крючкова: они обсуждают, в том числе, незаконные способы получения/сохранения контроля над Запорожьеоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Харьковоблэнерго, контрольные пакеты акций в которых принадлежат Фонду госимущества.

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Теги: игорь кононенко, набу, подозрение, сап
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