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09.04.2019, 11:09

НАБУ открыло производство против свидетеля по делу Труханова

НАБУ открыло производство против свидетеля по делу Труханова - Фото
НАБУ (фото - пресс-служба НАБУ)

Расследование начали из-за отказа свидетеля давать показания

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало уголовное производство против свидетеля в деле против мэра Одессы Геннадия Труханова из-за отказа от дачи показаний во ходе досудебного расследования и судебного рассмотрения. Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на соответствующее постановление суда, датированное 5 апреля. 

Данные в Единый реестр досудебных расследований внесли 4 марта. Свидетель был вызван на допрос в Малиновский райсуд Одессы 25 февраля 2019 года.

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Суд выяснил, что у свидетеля отсутствовали основания для отказа от дачи показаний, поскольку среди обвиняемых нет членов его семьи или близких родственников.

Также сказано, что детектив НАБУ получил временный доступ к материалам судебного дела Труханова.

По данным журналистов, 25 февраля 2019 суд допрашивал четверых свидетелей: Татьяну Кузнецову (экс-директор фирмы Регионконсалтсити, которая занималась технической документацией для завода Краян); Юрия Дьяченко (глава одесской ячейки партии Демократический альянс); Вячеслава Суслова (оценщик); Валентина Сенюка (выполнял заказы по изготовлению окон для здания). 

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В октябре 2018 года Труханову и еще семерым вручили обвинение по "делу о заводе Краяне". Следствие убеждено, что он в 2016-м вместе с другими завладел 185 млн грн средств из бюджета города.

11 марта 2019 года САП объявила Труханову подозрение в декларировании недостоверной информации.

6 марта, в НАБУ сообщили, что вынуждены закрывать десятки уголовных дел о незаконном обогащении, среди которых - и дело против Труханов.

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Теги: набу, геннадий труханов, уголовное дело, свидетель
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