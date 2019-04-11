НАБУ вызвало на допрос соратника президента Кононенко

Игорь Кононенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос заместителя главы фракции БПП Игоря Кононенко, а также бизнесменов Григория и Игоря Суркисов. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ НАБУ на информзапрос.

Уточняется, что на допрос их вызвали в связи с расследованием программы Схемы, в котором опубликовали записи телефонных разговоров при участии якобы Кононенко и братьев Суркисов, во время которых обсуждается схема вывода сотен миллионов гривень из гособлэнерго.

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Журналисты уточняют, что записи были верифицированы американскими специалистами, сотрудничающими с правительством США.

Расследование опубликовали 28 марта.

29 марта записи разговоров передали в НАБУ.