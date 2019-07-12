НАБУ вызвало Юрия Луценко на допрос

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало Генерального прокурора Украины Юрия Луценко на допрос, который состоится 15 июля в 15:00. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, НАБУ вызывает Генпрокурора из-за принятого им решения о передаче дела участника Евромайдана Ивана Бубенчика на досудебное расследование.

Бубенчик был задержан 3 апреля 2018 года во Львовской области. Следствие подозревало его в том, что утром 20 февраля 2014 года он стрелял в правоохранителей с целью дестабилизировать ситуацию. 4 апреля генпрокурор забрал дело у Сергея Горбатюка и передал своему заму Стрижевской.

"Генеральный прокурор вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, открытом по заявлению адвоката потерпевших. Этим адвокатом является Александр Горошинский, известный защитник "беркутов" и самого Януковича", - написала Сарган.

Действия Луценко НАБУ рассматривает, как уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 364 ч. 1 (злоупотребление властью или служебным положением - ред.).

Ранее у Луценко заявили, что Генпрокуратура зарегистрировала уголовное производство о попытке совершения госизмены в связи с планами проведения телемоста между телеканалами NewsOne и Россия 24.