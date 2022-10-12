Над Николаевской областью ПВО сбила девять вражеских дронов-камикадзе Shahed
12.10.2022, 10:34
Обломки ударного дрона Shahed-136 (фото - скриншот из видео)
Над Николаевской областью силы украинской противовоздушной обороны сбили девять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщает воздушное командование "Юг".
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"Утром, 12 октября, над Николаевской областью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты девять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136", – говорится в сообщении.
- 11 октября главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что за двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 БПЛА Shahed-136.
- Разведка Великобритании считает, что иранские дроны-камикадзе Shahed-136 не помогут достичь тех целей, которые ставила Россия.
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