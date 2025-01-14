Надо ставить пуленепробиваемое стекло – вице-спикер Корниенко о допуске журналистов в Раду

Корниенко отметил, что стекло в ложе журналистов нужно ставить для безопасности народных избранников

Александр Корниенко (Фото:facebook.com/oskorniyenko)

Возвращение журналистов в ложе прессы или в кулуары Верховной Рады и их допуск на заседания возможно при соблюдении требований безопасности и принятии соответствующего постановления. Об этом рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко на презентации Движения "ЧЕСНО" результатов исследования "Рада-9. Итоги".

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Корниенко отметил, что ложе для прессы следует дооборудовать защитным стеклом для безопасности.

"По меньшей мере, в условиях военного положения и в послевоенное время нужно делать какие-то защитные шаги: ставить пуленепробиваемое стекло или какое-то другое. Ведь никто не застрахован от условного падения тяжелого предмета на голову народного избранника с соответствующими последствиями", – заявил он.

Первый вице-спикер отметил, что частичное восстановление доступа журналистов в Раду в 2024 году уже было принято нардепами в рамках постановления об особенностях освещения деятельности ВРУ в условиях военного положения.

Также, по его словам, трансляции заседаний Рады, которые ведут некоторые нардепы, проходят с нарушением парламентского постановления.

Коваленко подчеркнул, что Украина сталкивается с беспрецедентным опытом работы парламента, который должен адаптироваться к работе в условиях военного положения.

"Мне кажется, что эти три года должны были нас подготовить к тому, что могут быть разные ситуации, и нужно все-таки государству как государству работать над этим формализированием различных протоколов безопасности", – подчеркнул Корниенко.