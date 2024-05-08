Журналистам вернули доступ в Верховную Раду

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение, позволяющее журналистам работать в парламенте в условиях действия военного положения. Об этом сообщается на сайте Рады.

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В пресс-центре парламента смогут одновременно работать не более 30 человек. Это связано с ограниченным количеством мест в укрытии парламента.

Во вторник, 7 мая, Стефанчук вместе с руководителем аппарата Рады Вячеславом Штучным встретились с парламентскими журналистами и рассказали им об условиях работы в пресс-центре, в частности, о действиях во время объявления воздушной тревоги.