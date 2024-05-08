Журналистам вернули доступ в Верховную Раду
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение, позволяющее журналистам работать в парламенте в условиях действия военного положения. Об этом сообщается на сайте Рады.
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В пресс-центре парламента смогут одновременно работать не более 30 человек. Это связано с ограниченным количеством мест в укрытии парламента.
Во вторник, 7 мая, Стефанчук вместе с руководителем аппарата Рады Вячеславом Штучным встретились с парламентскими журналистами и рассказали им об условиях работы в пресс-центре, в частности, о действиях во время объявления воздушной тревоги.
- Ограничения на работу журналистов в парламенте в Украине действуют с марта 2020 года, когда начался карантин из-за пандемии COVID-19.
- В 2022 году был введен полный запрет на их работу в здании Верховной Рады в связи с началом полномасштабной войны.
- С марта 2024 года парламент начал серьезно рассматривать возможность возвращения к кулуарам парламента журналистов.
- Глава комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин объяснял это падением уровня доверия к украинскому парламенту. "Отсутствие журналистов в парламенте точно не добавляет доверия. У нас уникальная ситуация, когда во время войны парламент не прекращает работу. Но достаточно ли ВР о ней информирует? Нет", — говорил он в комментарии LIGA.net.