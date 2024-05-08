Журналістам повернули доступ у Верховну Раду
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження, яке дозволяє журналістам працювати в парламенті в умовах дії воєнного стану. Про це повідомляється на сайті Ради.
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У пресцентрі парламенту зможуть одночасно працювати не більше ніж 30 осіб. Це пов'язано з обмеженою кількістю місць в укритті парламенту.
У вівторок, 7 травня, Стефанчук разом із керівником апарату Ради Вячеславом Штучним зустрілися з парламентськими журналістами та розказали їм про умови роботи в пресцентрі, зокрема щодо дій під час оголошення повітряної тривоги.
- Обмеження на роботу журналістів у парламенті в Україні діють з березня 2020 року, коли розпочався карантин через пандемію COVID-19.
- У 2022 році була введена повна заборона на їхню роботу в будівлі Верховної Ради у зв'язку з початком повномасштабної війни.
- З березня 2024 року парламент почав серйозно розглядати можливість повернення до кулуарів парламенту журналістів.
- Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин пояснював це падінням рівня довіри до українського парламенту. "Відсутність журналістів у парламенті точно не додає довіри. У нас унікальна ситуація, коли під час війни парламент не припиняє роботу. Але чи достатньо ВР про неї інформує? Ні", – казав він у коментарі LIGA.net.