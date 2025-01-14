Треба ставити куленепробивне скло – віцеспікер Корнієнко про допуск журналістів до Ради

Олександр Корнієнко (Фото:facebook.com/oskorniyenko)

Повернення журналістів у ложе преси чи в кулуари Верховної Ради та їх допуск на засідання можливе у разі дотримання безпекових вимог та ухвалення відповідної постанови. Про це розповів перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко на презентації Руху ЧЕСНО результатів дослідження "Рада-9. Підсумки".

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Корнієнко зазначив, що ложе для преси варто дообладнати захисним склом задля безпеки.

"Щонайменше в умовах воєнного стану та у післявоєнний час треба робити якісь захисні кроки: ставити куленепробивне скло або якесь інше. Адже ніхто не застрахований від умовного падіння важкого предмета на голову народного обранця з відповідними наслідками", – заявив він.

Перший віцеспікер зазначив, що часткове відновлення доступу журналістів до Ради у 2024 році вже було ухвалене нардепами в рамках постанови про особливості висвітлення діяльності ВРУ в умовах воєнного стану.

Також, за його словами, трансляції засідань Ради, які ведуть деякі нардепи, відбуваються з порушенням парламентської постанови.

Корнієнко підкреслив, що наразі Україна стикається із безпрецедентним досвідом роботи парламенту, який повинен адаптовуватися до роботи в умовах воєнного стану.

"Мені здається, що ці три роки мали нас підготувати до того, що можуть бути різні ситуації, і треба все-таки державі як державі працювати над цим формалізуванням різних протоколів безпеки", – наголосив Корнієнко.