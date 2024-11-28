У Раді озвучили план з пошуку "адекватного балансу" відкритості парламенту для журналістів

Нардеп зазначив, що Рада зацікавлена в тому, щоб умови роботи журналістів визначалися за їх присутності

Ярослав Юрчишин (Фото: Володимир Фомічов / LIGA.net)

У Верховній Раді ведуться перемовини щодо пошуку адекватного балансу відкритості парламенту. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин під час круглого столу "Відкрита Верховна Рада: до міжнародних стандартів в умовах війни", передає кореспондент LIGA.net.

Він озвучив план з відновлення відкриття Ради для представників медіа. Спершу, за його словами, необхідно ухвалити у другому читанні законопроєкт № 11321, який направлений на посилення деяких гарантій діяльності медіа, журналістів та громадян на доступ до інформації.

Після цього потрібно провести роботу з апаратом Ради та колегами з міжнародних структур, щоб "ресурсно забезпечити" цей законопроєкт.

"І починаємо дискусію про вищі стандарти відкритості парламенту за участі як представників громадськості, так і журналістів", – повідомив Юрчишин.

Нардеп зазначив, що парламент зацікавлений в тому, щоб умови роботи парламентських журналістів визначалися за участі парламентських журналістів.

Юрчишин додав, що це обговорювалося ще тоді, коли відновлювали доступ до кулуарів ВР (навесні 2024 року. – Ред.). Окрім цього, комітет висловив готовність працювати над вдосконаленням цього механізму.