В Раде озвучили план по поиску "адекватного баланса" открытости парламента для журналистов

Нардеп отметил, что Рада заинтересована в том, чтобы условия работы журналистов определялись при их присутствии

Ярослав Юрчишин (Фото: Владимир Фомичев / LIGA.net)

В Верховной Раде ведутся переговоры о поиске адекватного баланса открытости парламента. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин во время круглого стола "Открытая Верховная Рада: к международным стандартам в условиях войны", передает корреспондент LIGA.net.

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Он озвучил план о возобновлении открытия Рады для представителей медиа. Сначала, по его словам, необходимо принять во втором чтении законопроект № 11321, направленный на усиление некоторых гарантий деятельности медиа, журналистов и граждан на доступ к информации.

После этого следует провести работу с аппаратом Рады и коллегами из международных структур, чтобы "ресурсно обеспечить" этот законопроект.

"И начинаем дискуссию о высших стандартах открытости парламента с участием как представителей общественности, так и журналистов", – сообщил Юрчишин.

Нардеп отметил, что парламент заинтересован в том, чтобы условия работы парламентских журналистов определялись с участием парламентских журналистов.

Юрчишин добавил, что это обсуждалось еще тогда, когда восстанавливали доступ к кулуарам ВР (весной 2024 года. – Ред.). Кроме того, комитет выразил готовность работать над совершенствованием этого механизма.