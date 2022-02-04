Наев провел оперативный сбор командования ООС. Участвовали лекторы из НАТО – фото

Сегодня, 4 февраля, проводится оперативный сбор командования Вооруженных сил Украины с участием глав секторов обороны и безопасности, а также представителями НАТО. Цель – проработка теории и профмастерства при управлении армией, об этом сообщается в Facebook командования ООС ВСУ.

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Как подчеркнул командующий ООС ВСУ Сергей Наев, во время сбора участники проработают индивидуальные способности, повысят уровень теоретических знаний, профмастерства для результативного управления войсками во время проведения операции Сил обороны.

Среди лекторов – представители НАТО: генерал Мэтью Джон Бирч и полковник Рой Натараян, а также представитель операции Орбитал майор Уильям Росс.

Наев добавил, что во время лекций и практики участники будут изучать основные принципы командования войсками по стандартам НАТО. По результатам обучения они смогут представить свои предложения по интеграции полученных знаний в работу ВСУ.

После завершения сбора планируют провести обучение по оборонной тематике.

По словам Наева, командованию ООС важно оперативно реагировать "на вызовы и угрозы в современной среде безопасности в мирное время, во время особого периода и при условиях введения военного положения".

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Яна Катасонова

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