UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Наев провел оперативный сбор командования ООС. Участвовали лекторы из НАТО – фото

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 11:43
Наев провел оперативный сбор командования ООС. Участвовали лекторы из НАТО – фото - Фото
Оперативный сбор (Фото – Facebook командования ООС ВСУ)

Сегодня, 4 февраля, проводится оперативный сбор командования Вооруженных сил Украины с участием глав секторов обороны и безопасности, а также представителями НАТО. Цель – проработка теории и профмастерства при управлении армией, об этом сообщается в Facebook командования ООС ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как подчеркнул командующий ООС ВСУ Сергей Наев, во время сбора участники проработают индивидуальные способности, повысят уровень теоретических знаний, профмастерства для результативного управления войсками во время проведения операции Сил обороны.

Среди лекторов – представители НАТО: генерал Мэтью Джон Бирч и полковник Рой Натараян, а также представитель операции Орбитал майор Уильям Росс.

Наев добавил, что во время лекций и практики участники будут изучать основные принципы командования войсками по стандартам НАТО. По результатам обучения они смогут представить свои предложения по интеграции полученных знаний в работу ВСУ.

После завершения сбора планируют провести обучение по оборонной тематике.

По словам Наева, командованию ООС важно оперативно реагировать "на вызовы и угрозы в современной среде безопасности в мирное время, во время особого периода и при условиях введения военного положения".

Фото – ВСУ

Фото – ВСУ

Фото – ВСУ

Фото – ВСУ

Фото – ВСУ

Скриншот Facebook
  • 14 января 2022 года на конференции в Одессе завершился начальный этап планирования украинско-американских учений Sea Breeze-2022 – в этом году они увеличивают масштаб. 
  • 19 января в США заявили, что Россия может использовать учения в Беларуси для вторжения в Украину.
  • 21 января на полигоне в Херсонской области ВСУ провели тактические учения с использованием реактивных систем залпового огня Град.

Читайте также: Пограничники подготовились к учениям с НАТО. Будут моделировать боевые действия – фото

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Наев нато командование сбор
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 