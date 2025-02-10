Наев утверждает, что у военных не было никакой информации о начале большого наступления РФ

Сергей Наев (Фото - Facebook генерала)

Генерал Сергей Наев, который год назад был уволен с должности командующего Объединенными силами, утверждает, что у военных не было ни одного документа, в котором было бы написано, что 24 февраля 2022 года начнется полномасштабное наступление России, поэтому определенные решения принимались исключительно по собственной инициативе. Об этом он рассказал в интервью УП.

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"21 февраля я находился на соответствующем пункте управления, на связи со мной было семь командующих, и я им сказал: "Все силы, которые есть, выдвигаем в районы выполнения задач". Я взял полномочия, но я так вот поступил инициативно, самостоятельно", – рассказал Наев.

По его словам, 23 февраля в его пункт управления все еще не заходила никакая информация от какого-либо должностного лица, что завтра начнется полномасштабная война.

Он уточнил, что ни от Минобороны, ни от Главного управления разведки соответствующей информации не было.

Около 22:00 23 февраля подчиненный ему начальник разведки, полковник, получил информацию от друзей в мессенджере – это был разговор двух российских солдат о том, что в 06:00 24 февраля их российский беспилотник будет над российской колонной на территории Сумской области.

"Я спрашиваю своего начальника разведки: "Вы верите этой информации?". Он говорит: "Не могу подтвердить или опровергнуть." Я каким-то внутренним убеждением, находясь в водовороте этих событий, общаюсь со своими командующими, живу той ситуацией, которая есть. Я снимаю трубку и снова говорю семерым командующим, что, по моему убеждению, в 04:00 24 числа РФ начнет широкомасштабное вторжение", – рассказал Наев.

Чтобы своевременно развернуть войска, это нужно было сделать за несколько месяцев до этого, сказал Наев.

"А то, что происходило в те сжатые сроки, это было вследствие, во-первых, инициативы, самостоятельных решений главнокомандующего ВСУ генерала Залужного, меня как командующего Силами обороны Украины, других командующих, проявлявших эту инициативу", – поделился он.

Наев говорит, что в ночь на 24 февраля он принял решение на установку морских мин в акватории Черного моря вдоль побережья Николаевской и Одесской областей.

"Без всяких решений о применении, без правового режима военного положения. Украинские военные корабли в ночь с 23 на 24 вышли в акваторию моря и поставили эти минные поля", – сказал он.

Однако он отметил, что то, что вторжение будет со всех направлений, было предусмотрено Генеральным штабом ВСУ – там отработали кризисное планирование.

"Ничего нового из этого не было, потому что с 2015-2016 годов в ходе оперативной подготовки штабов, органов управления мы отрабатывали этот сценарий. И в январе, когда Генштаб отработал кризисное планирование, там также были все эти направления", – сказал он.

Наев подчеркнул, что это было только планирование – то есть то, что может произойти.