Генерал Наев заявил, что о своем увольнении узнал из сообщений в СМИ

Командующий Объединенными силами ВСУ пожаловался, что ему не сообщили об освобождении от должности. Он якобы узнал об этом из СМИ

Сергей Наев (Фото: Telegram-канал генерала)

Бывший командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев утверждает, что о своем увольнении узнал из средств массовой информации. Об этом говорится в его Telegram-канале.

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"Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, которую занимал с 2020 года", — говорится в его первом сообщении после назначения президентом Владимиром Зеленским нового командующего.

Он поблагодарил военных за защиту Украины и выразил уверенность в предстоящей победе Украины.