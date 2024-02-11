Генерал Наев заявил, что о своем увольнении узнал из сообщений в СМИ
Бывший командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев утверждает, что о своем увольнении узнал из средств массовой информации. Об этом говорится в его Telegram-канале.
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"Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, которую занимал с 2020 года", — говорится в его первом сообщении после назначения президентом Владимиром Зеленским нового командующего.
Он поблагодарил военных за защиту Украины и выразил уверенность в предстоящей победе Украины.
- 8 февраля Зеленский назначил нового главнокомандующего – Александра Сырского вместо Валерия Залужного.
- После этого он стал назначать команду Сырского. 10 февраля назначил начальника Генерального штаба и заместителей главнокомандующего, 11 февраля пришла очередь командующих отдельных сил – Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны и Объединенных сил, которыми командовал Наев.
- Вместо Наева Объединенными силами теперь командует генерал Юрий Содоль.