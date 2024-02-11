Генерал Наєв заявив, що про своє звільнення дізнався з повідомлень у ЗМІ

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ поскаржився, що йому не повідомили про звільнення з посади. Він нібито дізнався про це зі ЗМІ

Сергій Наєв (Фото: Telegram-канал генерала)

Колишній командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв стверджує, що про своє звільнення дізнався із засобів масової інформації. Про це йдеться у його Telegram-каналі.

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"Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року", – йдеться в його першому дописі після призначення президентом Володимиром Зеленським нового командувача.

Він подякував військовим за захист України та висловив упевненість в майбутній перемозі України.