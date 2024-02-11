Генерал Наєв заявив, що про своє звільнення дізнався з повідомлень у ЗМІ
Колишній командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв стверджує, що про своє звільнення дізнався із засобів масової інформації. Про це йдеться у його Telegram-каналі.
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"Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року", – йдеться в його першому дописі після призначення президентом Володимиром Зеленським нового командувача.
Він подякував військовим за захист України та висловив упевненість в майбутній перемозі України.
- 8 лютого Зеленський призначив нового головнокомандувача – Олександра Сирського замість Валерія Залужного.
- Після цього він почав призначати команду Сирського. 10 лютого призначив начальника Генерального штабу та заступників головнокомандувача, 11 лютого настала черга командувачів окремих сил – Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони і Об'єднаних сил, якими командував Наєв.
- Замість Наєва Об'єднаними силами тепер командує генерал Юрій Содоль.