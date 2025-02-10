Наєв стверджує, що військові не мали жодної інформації про початок великого наступу Росії

Сергій Наєв (Фото: Facebook генерала)

Генерал Сергій Наєв, якого рік тому було звільнено з посади командувача Об’єднаних сил, стверджує, що у військових не було жодного документа, в якому було б написано, що 24 лютого 2022 року розпочнеться повномасштабний наступ Росії, тому певні рішення ухвалювались виключно за власною ініціативою. Про це він розповів в інтерв’ю УП.

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"21 лютого я перебував на відповідному пункті управління, на зв'язку зі мною було сім командувачів, і я їм сказав: "Всі сили, які є, висуваємо в райони виконання завдань". Я перебрав повноваження, але я отак от вчинив ініціативно, самостійно", – розповів Наєв.

За його словами, 23 лютого на його пункт управління все ще не заходила жодна інформація від будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться повномасштабна війна.

Він уточнив, що ані від Міноборони, ані від Головного управління розвідки відповідної інформації не було.

Близько 22:00 23 лютого підпорядкований йому начальник розвідки, полковник, отримав інформацію від друзів в месенджері – це була розмова двох російських солдатів про те, що о 06:00 24 лютого їхній російський безпілотник буде над російською колоною на території Сумської області.

"Я запитую свого начальника розвідки: "Ви вірите цій інформації?". Він каже: "Не можу підтвердити чи спростувати". Я якимось внутрішнім переконанням, перебуваючи у вирі цих подій, спілкуюся зі своїми командувачами, живу тією ситуацією, яка є. Я знімаю слухавку і знову кажу сімом командувачам, що, на моє переконання, о 04:00 24 числа РФ розпочне широкомасштабне вторгнення", – розповів Наєв.

Щоб своєчасно розгорнути війська, це треба було зробити за кілька місяців до цього, сказав Наєв.

"А те, що відбувалося в ті стислі терміни, це було внаслідок, по-перше, ініціативи, самостійних рішень головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного, мене як командувача Силами оборони України, інших командувачів, які проявляли цю ініціативу", – поділився він.

Наєв каже, що в ніч проти 24 лютого він ухвалив рішення на постановку морських мін в акваторії Чорного моря вздовж узбережжя Миколаївської й Одеської областей.

"Без жодних рішень про застосування, без правового режиму воєнного стану. Українські військові кораблі в ніч з 23 на 24 вийшли в акваторію моря і поставили ці мінні поля", – сказав він.

Однак він наголосив, що те, що вторгнення буде з усіх напрямків, було передбачено Генеральним штабом ЗСУ – там відпрацювали кризове планування.

"Нічого нового з цього не було, тому що з 2015–2016 років у ході оперативної підготовки штабів, органів управління, ми відпрацьовували цей сценарій. І в січні, коли Генштаб відпрацював кризове планування, там також були всі ці напрямки", – сказав він.

Проте Наєв підкреслив, що це було лише планування – тобто те, що може статися.