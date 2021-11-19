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Наградное оружие Кивы отдали нацгвардейцам. Они выводили бойцов из-под обстрелов на фронте

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19.11.2021, 17:19
Наградное оружие Кивы отдали нацгвардейцам. Они выводили бойцов из-под обстрелов на фронте - Фото
Илья Кива (фото - пресс-служба ОПЗЖ)

Министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ о награждении двух бойцов Нацгвардии именным оружием, которое отобрали у нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. Сегодня пистолеты вручат бойцам Нацгвардии. Об этом глава МВД сказал во время часа вопросов правительству в парламенте.

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"Сегодня я подписал приказ о награждении двух бойцов НГУ. И именно это оружие будет вручено сегодня этим героям, которые действительно имеют честь и имеют право быть отмеченными от имени украинского государства также высоким отличием", – заявил Монастырский.

Министр уточнил, что оружие будет вручено командиру 2-го батальона оперативного назначения Сергею Сидорину, который в 2014 году принимал участие в боевых действиях и сейчас участвует в ООС. Боец на фронте обезвредил вражеский танк и получил осколочное ранение. Сидорин вывел одно из подразделений в зоне боевых действий из-под массированного обстрела.

Второй пистолет стал наградой для командира 1-го батальона оперативного назначения Назария Ясинского, который в 2014 году принимал участие в боевых действиях. Военнослужащий участвовал в выявлении диверсионных групп и вывел много бойцов из-под огня. Сейчас он также находится в зоне боевых действий на Донбассе.

  • 26 октября 2021 года стало известно, что против Кивы открыто уголовное дело из-за стрельбы, которую он устроил в годовщину убийства лидера ОУН (б) Степана Бандеры.
  • 29 октября этого же года против Кивы открыли дело по статье о госизмене.
  • 16 ноября Монастырский подписал приказ о лишении Кивы права на наградное оружие за "недостойное поведение", а 18 ноября нардеп сдал два наградных пистолета.
Яна Катасонова
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оружие награждение илья кива Денис Монастырский
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