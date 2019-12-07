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Накануне встречи в нормандском формате США обратились к Украине

Накануне встречи в нормандском формате США обратились к Украине - Фото
Уильям Тейлор (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
07.12.2019, 19:30

Соединенные Штаты заверили в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

США заявили о своей поддержке Украины перед нормандским саммитом в Париже. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине сегодня, 7 декабря.

"Соединенные Штаты уверяют в своей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины накануне встречи в нормандской формате. Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины на Донбассе", - говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что начиная с 2014 года США предоставили $3 млрд Украине на поддержку безопасности и других направлений.

"Наши программы помогли создать решающие инициативы, связанные с правоохранительными органами, борьбой с коррупцией, судебной реформой, реформой в оборонной сфере и развитием демократических институтов", - сказано в заявлении посольства.

В США напомнили, что долговременный успех и устойчивость Украины зависит от ее приверженности реформам, в частности борьбы с коррупцией.

Американские власти заверили, что будут поддерживать Украину, пока она борется с российской агрессией, укрепляет верховенство права, создает здоровый инвестиционный климат, реформирует оборонный сектор, борется с дезинформацией и принимает необходимые меры для обеспечения окончательной победы тех, кто стоит на стороне справедливости и достоинства.

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Посольство США нормандский формат
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