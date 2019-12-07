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СНБО утвердил основной сценарий для нормандских переговоров

СНБО утвердил основной сценарий для нормандских переговоров - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
07.12.2019, 15:15

Сегодня проходило заседание СНБО в закрытом режиме

На закрытом заседании СНБО сегодня утвердили один из сценариев развития событий в связи с предстоящей встречей в нормандском формате, который будет реализовываться как основной. Об этом заявил на пресс-конференции секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на данное время", - сказал Данилов.

По его словам, сценарий реинтеграции Донбасса предполагает возвращение временно оккупированных территорий Донбасса в состав Украины. "Ключевые моменты, которые сегодня есть в повестке дня, - это уже производные от, скажем так, определенных сценариев", - добавил он.

Данилов подчеркнул, что Украина хочет вернуть всех своих пленных и политзаключенных, которые находятся в РФ, на оккупированной части Донбасса и Крыму, а также полностью прекратить огонь на Донбассе.

Он напомнил, что рассматривается возвращение Украине контроля над границей, а потом - вопрос проведения местных выборов в ОРДЛО.

"Президент едет на нормандский формат, вооруженный определенный информацией, которая, я думаю, будет абсолютно с пользой использована в интересах нашего государства", - отметил он.

По словам Данилова, команда поддержки президента едет в Париж в составе десяти человек.

  • 7 декабря накануне саммита в нормандской формате президент Владимир Зеленский собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны.
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Владимир Зеленский снбо нормандский формат Алексей Данилов
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