Зеленский проводит закрытое заседание СНБО: фото

Накануне саммита в нормандской формате президент Владимир Зеленский собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Встреча, на которой присутствуют все члены СНБО, проходит в закрытом режиме в Офисе главы государства.
Фото: president.gov.ua
- 1 декабря у Путина заявили о намерении в рамках саммита провести встречу с Зеленским один на один.
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4 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет поднимать 9 декабря на саммите в нормандском формате вопросы об обмене пленными, о ситуации с безопасностью на Донбассе, о проведении выборов и о сроках передачи под украинский контроль границы с Россией.