Зеленский проводит закрытое заседание СНБО: фото

4 декабря президент Владимир Зеленский

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Украина будет поднимать 9 декабря на саммите в нормандском формате вопросы об обмене пленными, о ситуации с безопасностью на Донбассе, о проведении выборов и о сроках передачи под украинский контроль границы с Россией