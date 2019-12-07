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Зеленский проводит закрытое заседание СНБО: фото

Зеленский проводит закрытое заседание СНБО: фото - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
07.12.2019, 14:04

Заседание проходит в закрытом режиме

Накануне саммита в нормандской формате президент Владимир Зеленский собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Встреча, на которой присутствуют все члены СНБО, проходит в закрытом режиме в Офисе главы государства.

Фото: president.gov.ua

  • 1 декабря у Путина заявили о намерении в рамках саммита провести встречу с Зеленским один на один.
  • 4 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет поднимать 9 декабря на саммите в нормандском формате вопросы об обмене пленными, о ситуации с безопасностью на Донбассе, о проведении выборов и о сроках передачи под украинский контроль границы с Россией.
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Владимир Зеленский снбо нормандский саммит
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