Налоговая амнистия и присяга Вирастюка: повестка Рады на сегодня
Сегодня Верховная Рада продолжит рассматривать налоговую амнистию, а Слуга народа пополнится новым нардепом. Повестка заседания опубликована на официальном сайте парламента.
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Заседание парламента начнется с принесения присяги спорстменом Василием Вирастюком, со скандалом избравшимся в Раду от Слуги народа в одномандатном округе в Ивано-Франковской области.
Затем Рада продолжит рассмотрение поправок к законопроекту о налоговой амнистии и проголосует за его принятие во втором чтении. Процедура может занять все время заседания и перенестись на завтра.
Далее Рада планирует в первом чтении рассмотреть законопроекты:
– об изменениях в бюджетном кодексе в связи с налоговой амнистией;
– о задолженности поставщиков и производителей тепла за электроэнергию;
– о наборе и подготовке прокуроров;
– о разработке и принятии авиационных правил и другие.
Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:
– об изменениях в административный, уголовный и уголовно-процессуальный кодексы в связи с налоговой амнистией;
– об изменениях в порядке введения реформы прокуратуры;
– об обеспечении независимости Нацрады по телевидению и радиовещанию и другие.
- 3 июня Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях чиновников, но из-за ряда поправок президент Владимир Зеленский обещал ветировать закон.
- В тот же день Рада ввела "налог на Google".
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