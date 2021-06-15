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Налоговая амнистия и присяга Вирастюка: повестка Рады на сегодня

15.06.2021, 09:42
Налоговая амнистия и присяга Вирастюка: повестка Рады на сегодня - Фото
Президиум Верховной Рады (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня Верховная Рада продолжит рассматривать налоговую амнистию, а Слуга народа пополнится новым нардепом. Повестка заседания опубликована на официальном сайте парламента.

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Заседание парламента начнется с принесения присяги спорстменом Василием Вирастюком, со скандалом избравшимся в Раду от Слуги народа в одномандатном округе в Ивано-Франковской области.

Затем Рада продолжит рассмотрение поправок к законопроекту о налоговой амнистии и проголосует за его принятие во втором чтении. Процедура может занять все время заседания и перенестись на завтра.

Далее Рада планирует в первом чтении рассмотреть законопроекты:

– об изменениях в бюджетном кодексе в связи с налоговой амнистией;

– о задолженности поставщиков и производителей тепла за электроэнергию;

– о наборе и подготовке прокуроров;

– о разработке и принятии авиационных правил и другие.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

– об изменениях в административный, уголовный и уголовно-процессуальный кодексы в связи с налоговой амнистией;

– об изменениях в порядке введения реформы прокуратуры;

– об обеспечении независимости Нацрады по телевидению и радиовещанию и другие.

Денис Юдин
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верховная рада повестка Василий Вирастюк налоговая амнистия
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