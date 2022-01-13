Налоговая подала иск против Шабунина на 200 000 грн. Он говорит – "налоги с пожертвований"

Налоговая просит суд взыскать с главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина "налоговый долг" в размере более 200 000 гривень. Иск подан в Окружной админсуд Киева, об этом 13 января сообщается на сайте инстанции.

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Уточняется, что иск против Шабунина подало Главное управление налоговой службы в Киеве. В требовании учреждение просит суд взыскать с антикоррупционера "средства налогоплательщика со счетов в банках". Речь идет о "налоговом долге" в размере 227 437 гривень.

Суд решает вопрос об открытии производства по иску налоговой.

Шабунин в Telegram написал, что указанный в иске долг – это налог с пожертвований, сумма которых – 1 263 544 грн. Их перечислили 1500 человек для восстановления дома его родителей после поджога в июне 2020 года.

"С этих пожертвований уплачивается два налога: военный сбор (его я уже оплатил) и налог на доходы физлиц в размере 227 437,92 грн (именно его взимает с меня налоговая)", – уточнил он.

По словам активиста, он направлял в налоговую письмо с просьбой об отсрочке налога, но ответ не получил. Долг перед государством он планировал погасить в этом году. Шабунин подчеркнул: все пожертвования и налоги он указал в своей декларации.

В сентябре 2021 года Шабунин заявил, что его дом в июле 2020 года мог поджечь Кирилл Барихашвили, обвиняемый в поджоге автомобиля программы "Схемы".

В октябре Шабунин, Офис генпрокурора и 24 канал выиграли в Верховном суде дело по иску Андрея Портнова,

20 декабря Шабунин заявил, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак сорвали назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Яна Катасонова

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