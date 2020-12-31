Шабунин о гранатах около дома матери: Это мне такой "привет"
Тот, кто подложил гранаты к квартире матери главы ЦПК Виталия Шабунина, передавал "привет" самому активисту. Так Шабунин отреагировал на инцидент в Facebook.
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"Если устройство действительно взрывное (а так утверждает Нацполиция), то маму собирались убить. Очевидно, что это мне такой "привет", а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит", – написал он.
Шабунин считает, что тот, кто это сделал, уверен в безнаказанности. Глава ЦПК напомнил, что так и не были найдены ни заказчики, ни исполнители поджога его дома.
Он также раскритиковал правоохранительную и судебную системы. По его мнению, инцидент произошел, так как государство не смогло наказать заказчиков нападений на активистов и насилия против украинцев, а также не может обеспечить "элементарную безопасность граждан".
- В ночь на 23 июля 2020-го горел дом главы ЦПК Шабунина, обошлось без пострадавших. В ЦПК заявляли, что "были найдены следы вероятной взрывчатки". В полиции заявили, что ничего такого не нашли.
- Президент Зеленский заявил, что дом активиста подожгли – и необходимо найти виновных.
- 22 сентября стали известны выводы экспертизы – дом подожгли, использовав бензин, дизтопливо или керосин.
- 30 декабря полиция сообщила, что в Ровно у квартиры матери Шабунина обнаружили самодельное взрывное устройство. По предварительной информации, оно состояло из двух гранат и черного ящика.
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