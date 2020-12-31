Шабунин о гранатах около дома матери: Это мне такой "привет"

Тот, кто подложил гранаты к квартире матери главы ЦПК Виталия Шабунина, передавал "привет" самому активисту. Так Шабунин отреагировал на инцидент в Facebook.

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"Если устройство действительно взрывное (а так утверждает Нацполиция), то маму собирались убить. Очевидно, что это мне такой "привет", а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит", – написал он.

Шабунин считает, что тот, кто это сделал, уверен в безнаказанности. Глава ЦПК напомнил, что так и не были найдены ни заказчики, ни исполнители поджога его дома.

Он также раскритиковал правоохранительную и судебную системы. По его мнению, инцидент произошел, так как государство не смогло наказать заказчиков нападений на активистов и насилия против украинцев, а также не может обеспечить "элементарную безопасность граждан".

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Марк Сировой

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