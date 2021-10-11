Шабунин выиграл у Портнова дело в Верховном суде – ЦПК

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, Офис генпрокурора и 24 канал выиграли в Верховном суде дело по иску Андрея Портнова, бывшего замглавы администрации беглого президента Виктора Януковича, сообщает пресс-служба ЦПК. Решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений.

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Портнов подал к Шабунину, ОГП и ТРК "Люкс" (холдингу, который владеет 24 каналом) иск о защите чести и достоинства. После того, как Конституционный суд в марте 2019 года отменил уголовное преследование за незаконное обогащение, Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала в Facebook информацию о закрытии 65 дел, в том числе и против Портнова. Тогда же Шабунин распространил эту информацию в эфире 24 канала.

Портнов считает, что эта информация была недостоверной.

Печерский суд Киева и Киевский апелляционный суд обязали ответчиков опровергнуть информацию о существовании против Портнова уголовного дела.

Верховный суд отметил, что информация о закрытии дела касалась исключительно результатов расследования, а не доказанности вины Портнова. Также ВС подчеркнул общественную важность этой информации.

Приговор Верховного суда об отмене решений судов низшей инстанции и отказе в удовлетворении иска Портнова окончательный и обжалованию не подлежит, говорится в тексте документа.

17 апреля 2021 года в ЦПК заявили, что Шестой апелляционный суд Киева по иску Портнова обязал Минобразования пересмотреть учебники истории в части, описывающей события Майдана.

20 апреля в Шестом апелляционном суде заявили, что, напротив, отказали Портнову в удовлетворении иска к Минобразованию по описанию Майдана в учебниках.

Денис Юдин

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