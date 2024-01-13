"Нам – юристам – крайне нравится". Малюська объяснил важные пункты в договоре с Британией

Соглашение предусматривает, что РФ распрощается со своими активами до тех пор, пока не выплатит репарации, а еще есть пункт с аллюзией на ст. 5 НАТО

Денис Малюська (Фото - Мін'юст)

В заключенном между Украиной и Великобританией договоре о гарантиях безопасности предусмотрены обязательства замораживания активов РФ, есть пункты, приближенные к положениям договора НАТО, а также содержатся положения, исключающие дальнейшие слухи о якобы принуждении со стороны партнеров к переговорам с РФ и к территориальным уступкам. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр юстиции Денис Малюська, комментируя юридическую составляющую документа.

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Он подчеркнул, что подписанный договор – это в том числе и "коммуникационная победа" Украины, так как сейчас звучит много разных слухов и тезисов о том, что Запад якобы уговаривает, давит на Украину или хотя бы намекает на то, что "нужно договариваться" с РФ ценой собственных территорий.

"Это соглашение четко указывает на то, что никакого даже подобного намека быть не может <…> Нам будет легче противодействовать тезисам о том, что Украина должна на каком-то этапе смириться с потерей хотя бы части территории. Этого не произойдет никогда, договор четкий в этом плане", – отметил Малюска.

По его словам, в документе определены и многие юридические обязательства со стороны Британии – речь о необходимости привлечения РФ к наказанию за военные преступления и вынуждению выплачивать репарации.

Глава Минюста отметил, что отдельные положения в тексте соглашения "максимально приближены" к положениям, под которыми подписались члены НАТО. В частности, одна из частей документа содержит "четкую аллюзию" на пятую статью НАТО о том, что в случае нападения на одну из стран это будет считаться нападением на всех членов Альянса. В договоре между Украиной и Британией есть тезис о том, что дальнейшее нападение на Украину будет означать "атаку на безопасность" НАТО и в частности Британии.

"Намек вполне понятен. Мы еще не являемся членом НАТО, но имеем полную поддержку Великобритании, чтобы обязательства перед Украиной были по крайней мере схожими", – сказал он.

Кроме того, по его словам, в этом договоре Британия подписалась под тем, что Россия не вернет в свою собственность суверенные активы, пока она полностью не компенсирует нанесенный войной ущерб Украине.

"У нас есть гарантия, что соответствующие суверенные российские активы, которые находятся в Великобритании, ей не будут возвращены. Кроме того, британцы подписались под тем, что они будут нарабатывать с другими партнерами механизм, чтобы использовать суверенные средства РФ в пользу Украины. Это, безусловно, также огромное и хорошее обязательство Британии, которое нам – юристам – очень нравится", – сказал он.

Глава ведомства добавил, что теперь Украина будет ожидать, что соответствующие положения будут содержаться и в других договорах с другими странами – и тогда "с этого момента Россия сможет сказать "прощай" всем своим суверенным активам, она их не увидит, потому что размер причиненного ущерба существенно превышает такие активы".

12 января Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности.

LIGA.net публиковала полный текст британско-украинского договора. Он, в частности, содержит положения об оборонном и военном сотрудничестве, сотрудничестве в сфере безопасности и кибербезопасности, совместной борьбе с российскими дезинформационными кампаниями, политическом сотрудничестве и прочем

Министр обороны Умеров убежден, что подписанное соглашение не повторит судьбы Будапештского меморандума.

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